Der Arzt Salah Muhammed Al-Tubaigy ist ein Experte mit außerordentlichen Fähigkeiten. Sein Spezialgebiet sind schnelle Autopsien. In einem Interview mit einer arabischen Zeitung hat er einst damit geprahlt, er könne eine Leiche in Rekordzeit in handhabbare Teile zerlegen.

Tubaigy hat eine Bilderbuchkarriere im saudi-arabischen Staatsapparat hingelegt: Nach dem Medizinstudium eröffnete er eines der ersten Forschungsinstitute für Forensik im Nahen Osten. Mittlerweile trägt er den Rang eines Oberstleutnants und leitet die Rechtsmedizin im Innenministerium. Er sollte die Forschung in Saudi-Arabien auf den Stand des Westens bringen. Nun haben aber er und 14 Männer fürs Grobe das Königshaus in eine der schwersten Krisen seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 gestürzt.