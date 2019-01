Im Süden der Wüste Gobi, am Ende einer Schlucht, tut sich der Blick auf den Roten Planeten auf. In tiefem Purpur strahlen Berge und Dünen im Sonnenuntergang. Kein Strauch, kein Baum, kein Wasser. Sand und Felsen, Ödnis bis an den Horizont.

Unten im Talgrund leuchtet ein grellweißes Gebäude in der roten Wüste, ein futuristisches Ensemble aus Quadern, Kuppeln und Zylindern. Davor liegt, wie aus dem Weltall gefallen, eine mannshohe graue Boje: die Raumkapsel, mit der die Taikonauten hier gelandet sind, die Raumfahrer aus China.

"Huoxing 1 Hao Jidi" heißt die Anlage, "Mars-Basis Nr. 1" – von außen der planetaren Station aus dem Science-Fiction-Film "Der Marsianer" ähnlich, innen voll ausgestattet mit einem Wohn-, einem Recycling- und einem Biosphärenmodul, wo Gerste und Tomaten angebaut und Mehlwürmer gezüchtet werden. In der Garage steht ein elektrisch angetriebener Mars-Rover.

Mehrere Millionen Dollar hat der chinesische Onlinekonzern Youku bislang für das Projekt ausgegeben, vom staatlichen