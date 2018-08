Vergangene Woche erstritt Wisner, 34, für seinen Klienten, den Krebspatienten Dewayne Johnson, ein bahnbrechendes Urteil: Zum ersten Mal wurde Monsanto wegen angeblich verschleierter Risiken seines Unkrautvernichters Glyphosat verurteilt. 289 Millionen Dollar Schadensersatz muss das Unternehmen nun an den Kläger zahlen, so das Urteil des Geschworenengerichts in San Francisco. Monsanto habe nicht ausreichend vor den Risiken seines Produkts "Round Up" gewarnt, das der Kläger als Hausmeister eines Schulbezirks oft ausbrachte. Monsanto, seit Kurzem Tochter des deutschen Bayer-Konzerns, bestreitet einen Zusammenhang zwischen dem Produkt und der Erkrankung.

SPIEGEL: Herr Wisner, die Juristen ihrer Kanzlei gelten als Verbraucheranwälte, sie gehen gegen Pharmakonzerne vor und renitente Fluggesellschaften. Seit wann haben Sie Monsanto auf dem Schirm?

Wisner: Das liegt bei mir ein bisschen im Blut. Schon mein Vater hatte einen skeptischen Blick auf Pestizide. Er vernetzte sich mit Landwirten und wurde