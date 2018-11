Die Mission ist erfüllt. Jamal Khashoggi ist seit wenigen Minuten tot, erstickt vermutlich unter einer Plastiktüte. Nun macht sich das Mordkommando im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul daran, die Spuren zu verwischen: Es hat einen Doppelgänger des Journalisten aus Riad dabei. Der Mann, Mustafa al-Madani, soll sich Khashoggis Klamotten überziehen und damit durch die Stadt spazieren.

"Es ist gruselig, die Kleidung eines Mannes zu tragen, den wir erst vor 20 Minuten umgelegt haben", sagt er. So ist es einem Tonband-Transkript zu entnehmen, das türkische Medien diese Woche erstmals in Teilen veröffentlicht haben.

Die Aufnahmen aus dem Konsulat belegen, wie brutal die Saudi-Araber bei dem Mord an dem Regimekritiker Jamal Khashoggi vorgegangen sind. Die Männer aus Riad fielen über ihn her, unmittelbar nachdem der Journalist die Visaabteilung des Konsulats am 2. Oktober um 13.14 Uhr betreten hatte, um Papiere für seine bevorstehende Hochzeit mit der Türkin Hatice Cengiz abzuholen.

"Lassen Sie meinen Arm los! Was denken Sie, was Sie da tun?", ruft Khashoggi.