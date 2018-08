SPIEGEL: Welches Bild kommt Ihnen als erstes vor Augen, wenn Sie an die Olympischen Spiele von Peking denken?

Fürste: Da gibt es nicht ein Bild, sondern hunderte, tausende kleiner Eindrücke. Die ersten Tage ging ich durch das olympische Dorf wie ein Tourist in Disney World. Usain Bolts erster großer Auftritt, Dirk Nowitzki, Lionel Messi – es war fast eine Reizüberflutung für mich. Jan Frodeno wohnte mit uns auf derselben Etage, vor seinem Sieg im Triathlon malten wir ihm ein Plakat, er revanchierte sich später bei unserem Finale. So blieben Freundschaften und Erinnerungen, bis heute.

SPIEGEL: Ihre Mannschaft startete holprig in das Turnier, in den ersten drei Partien gab es zwei Unentschieden. Der Halbfinaleinzug geriet in Gefahr.

Fürste: Das vorletzte Gruppenspiel gegen Spanien war quasi ein Achtelfinale, wir mussten gewinnen. Wir rangen sie in einem unfassbaren Fight nieder, siegten 1:0.

SPIEGEL: Sie erzielten den Siegtreffer, Ihr erstes Olympiator.

Fürste: Eine Flanke von rechts in den Kreis,