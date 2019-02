Das Drama des Dorfs offenbart sich schon am Ortseingang. Am ersten Haus hängt über der verschneiten Hecke ein meterlanges Plakat im Holzrahmen. Schwarze Schrift, weißer Grund. "50 Jahre war Kohle unser Leben, wir haben Freunde, Wälder, Straßen hergegeben. Haltet endlich euer Wort, lasst uns zum neuen Heimatort!"

Drei Minuten Fußweg sind es von dem Schild bis zum Vierseithof von Günter Zech. Seine Familie lebt seit 1910 hier in Mühlrose. Zechs Großeltern haben das Haus gebaut, der Enkel hat es gerade übernommen. Der 80-Jährige sitzt am Küchentisch und kann mit dem Gedicht am Ortseingang nichts anfangen. Er möchte keinen neuen Heimatort, sondern seinen alten behalten: "Ich bleibe hier, bis ich sterbe."

Mühlrose liegt im sächsischen Teil der Lausitz. Der Ort gleicht einer Halbinsel im Tagebau Nochten, einer Mondlandschaft von 95 Quadratkilometer Fläche. Von drei Seiten wird das Dorf fast angebaggert, unter den rund 70 Häusern lagern mehr als hundert Millionen Tonnen Braunkohle. Mühlrose war