Für Susanne Sippl, 34, war zu Hause zu bleiben nie eine Option. "Wir sind ein kleines Unternehmen mit 15 Mitarbeitern", sagt die Chefin des Sanitätshauses Sippl in Neumarkt in der Oberpfalz, "das kann man nicht lange führungslos lassen."

Also saß Sippl acht Wochen nach der Geburt ihrer Tochter wieder am Schreibtisch, während erst ihr Mann und später die Großeltern die Kinderbetreuung übernahmen. Schnell musste Sippl feststellen, dass Kunden und Freunde das längst nicht so normal fanden wie sie selbst. "Die Kinder brauchten einfach die Mama, war so ein Spruch, der immer wieder fiel", sagt sie. "Jeder Pups und jeder Schreier meiner Tochter wurden mir angekreidet. Alles war in den Augen der anderen unserer Situation geschuldet."

Frauen, die nach der Geburt schnell zurück in den Beruf gehen, brechen ein Tabu – und werden dafür abgestraft. Das zeigt eine Studie, die in Kürze das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) veröffentlichen wird. Die Soziologin Lena Hipp fand in ihrer Untersuchung