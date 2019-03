An einem Samstagabend im Oktober wollen zwei junge Frauen feiern gehen. Sie trinken Desperados und Pfefferminzlikör, dann machen sie sich auf den Weg zur Technoparty "Umsonst & Drinnen". In dem Klub in einem Freiburger Industriegebiet sprechen zwei Männer sie an. Einer der beiden bietet ihnen angebliche Ecstasy-Pillen an. Die Frauen bezahlen, beide nehmen eine.

Eine der Frauen, 18 Jahre alt, kommt mit dem zweiten Mann ins Gespräch. Er gibt ihr einen Longdrink aus, sie interessiert sich für seine Tattoos auf Arm und Schulter. Er habe auch eines auf dem Oberschenkel, sagt er. Ob sie das anschauen wolle. Die Frau willigt ein. Gemeinsam gehen sie 50 Meter zu einem Wäldchen. Zwischen den Sträuchern lässt der Mann, 22, seine Hose herunter.

Etwa zwölf Stunden später erstattet die Frau eine Anzeige. Sie habe das Gebüsch verlassen wollen, aber der Mann habe sie festgehalten. Er habe sie zu Boden gestoßen, ihren Rock hochgeschoben, die Strumpfhose und den Slip heruntergerissen und sie vergewaltigt.