Es muss ein Traum sein, dieses Myanmar: ein buddhistisches Tropenparadies auf dem Sprung von der Diktatur zur Demokratie. So verheißen es die aktuellen Reiseangebote der deutschen Discounter Aldi und Lidl. Und so günstig: Nur rund tausend Euro kostet die Woche Urlaub mit Flug. Dafür logiert man etwa im First-Class-Hotel Sedona in der Metropole Rangun, mit Pool und Gartenanlage.

17 Kilometer von dem Nobelhotel entfernt liegt die Arbeitsstätte von Aye Thida und Thinzar Lin (Namen geändert), beide 21 Jahre alt. In der Textilfabrik Fu Yuen nähen sie – auch für Aldi und Lidl. Gerade mussten Kinder-Joggingsets der Aldi-Marke Pocopiano fertig werden.

Die Bedingungen sind ein Albtraum: Man habe kaum Zeit, etwas zu trinken, jeder Toilettengang werde überwacht, erzählt Thinzar Lin. "Um die Vorgaben zu erreichen, wird ständig Druck aufgebaut." Beide Arbeiterinnen sprachen per Videotelefonat mit dem SPIEGEL. "Bevor die örtliche Gewerkschaftsgruppe gegründet wurde, haben die Vorarbeiter Näherinnen beleidigt