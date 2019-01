Das "Museum der Geschichte der polnischen Juden - Polin" liegt an jenem Ort in Warschau, an dem die Nazis 1943 das Ghetto vernichtet hatten, unweit der Stelle, an der Willy Brandt einst die Opfer mit seinem Kniefall ehrte. Im Juni vergangenen Jahres trafen sich in dem modernen Bau die Bürgermeister polnischer Metropolen, sie sorgten sich um das politische Klima in ihrem Land: "Nein zum Hass" hieß das Motto der Konferenz. Für offene Debatten, Toleranz und Achtung, kurz, für die Demokratie, warb die Abschlusserklärung. Einer ihrer Unterzeichner: Pawel Adamowicz, Bürgermeister von Danzig, der jetzt tot ist, erstochen aus Hass.



Während einer Benefizveranstaltung zugunsten von Kinderkrankenhäusern in der Hansestadt war der möglicherweise geisteskranke Täter mit einem Messer auf Adamowicz losgegangen. Er sei von der liberalen Partei, die der Bürgermeister einst mitbegründet hatte, unschuldig ins Gefängnis geworfen und gefoltert worden, das gab er als Motiv an.

Mit Adamowicz ist einer