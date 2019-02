Mona und Simon sind seit fast vier Jahren ein Paar, seit zwei leben sie zusammen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit Parkett, vielen Urlaubsfotos und einem Rundbogen zwischen Wohnzimmer und Küche im Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg in München. Die beiden sagen über sich, sie streiten sich so gut wie nie. Mona sagt, Simon könne nicht sauer werden. Simon sagt, er sei eher der ruhige Typ. Im Juni vergangenen Jahres hat Simon Mona einen Heiratsantrag gemacht. Es war abends, kurz vor Sonnenuntergang, an der Arugam Bay am Indischen Ozean an der Südostküste Sri Lankas. Ein anderer Tourist, der zufällig dort war, fotografiert. Mona erzählt später: Ich habe so gezittert. Simon lächelt.

Als sie dann ihre Hochzeit vorbereiteten, mussten sie sich auch für einen Nachnamen entscheiden. Nimmt sie seinen an, Haselmann? Er ihren, Ludwig? Behält jeder den eigenen, oder ist ein Doppelname in Ordnung?

1976 wurde das Eherecht reformiert, wonach der Familienname nicht mehr automatisch der Nachname des Mannes sein