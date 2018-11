Seit 4.600.000.000 Jahren lodert die Sonne einsam vor sich hin. Am Dienstag früh bekam sie erstmals Besuch. Einem winzigen Insekt gleich taumelte die "Parker Solar Probe" durch die Gluthitze der Sonnenatmosphäre. Über den Rand ihres 11,4 Zentimeter dicken Hitzeschilds lugten die Messfühler wissenschaftlicher Instrumente, um einen Blick in das Inferno dort unten auf dem Stern zu erhaschen.

Am 6. November um 4.28 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichte die Sonde den Punkt ihrer vorerst größten Annäherung. Seither schießt sie mit 340.000 Stundenkilometern wieder in kühlere Regionen – nie zuvor bewegte sich ein von Menschen konstruiertes Objekt mit einer so hohen Geschwindigkeit.

Nervös warten die Techniker im Washingtoner Nasa-Hauptquartier auf das erste Lebenszeichen ihrer Sonde. Vor dem Eintritt in die Hölle der Korona hatte sie ihnen ein letztes "o.k." zugesandt: Alle Geräte funktionierten da noch genau nach Plan. Seither herrscht Funkstille. Denn erst wenn die Sonde die Zone der heftigsten