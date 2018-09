Es ist ja fast schon beruhigend, dass der amerikanische Streamingdienst Netflix, der gerade überall auf der Welt das Fernsehen revolutioniert, auch einmal einen Fehler macht. Oder gleich mehrere. "Insatiable" heißt eine neue Serie des Senders, "Nicht satt zu kriegen", und sie ist nicht nur das meistgehasste Produkt in der Geschichte von Netflix – das Drama rund um "Insatiable" ist auch noch interessanter als die zwölf Folgen selbst.

Am Anfang steht ein Mann namens Bill Alverson. Den gibt es wirklich. Er ist tagsüber Anwalt aus Alabama, hat aber aus seiner Leidenschaft für Schönheitswettbewerbe seine eigentliche Karriere gemacht: als Coach für Kandidatinnen von Misswahlen und Reality-TV-Star, der Mädchen das richtige Laufen beibringt wie Jorge bei "Germany's Next Topmodel", sie überflüssige Selfies von ihrer Facebook-Seite löschen lässt und sie in dieses seltsame, dauerlächelnde Idealbild einer Frau verwandelt, das immer auch etwas wie eine Parodie wirkt. "Coach Charming" heißt seine Serie