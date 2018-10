Knapp acht Jahre später hat Hastings mit seinen Kampfgesellen einen glorreichen Sieg errungen: Netflix ist mehr als doppelt so viel wert wie Time Warner und rangelt mit Disney um Platz eins der wertvollsten Medienkonzerne. Vor allem aber hat Hastings den ersten globalen TV-Sender geschaffen; er hat verändert, wie Menschen fernsehen und was sie schauen. Netflix wolle das Fernsehen monopolisieren, sagt Matthew Ball, bis vor Kurzem Chefstratege für Amazons TV-Produktionstochter, "zum Fernsehen selbst werden".

Hastings arbeitet unnachgiebig auf dieses Ziel hin. Der Netflix-Gründer habe schon bei ihrem ersten Treffen vor 19 Jahren die Entwicklung des Unternehmens ziemlich genau vorhergesagt, erinnert sich Inhaltschef Ted Sarandos in einem TV-Interview. Er ist am längsten Mitglied des "R-Staffs", jener Manager, die direkt an Reed Hastings berichten.

Damals beherrschten noch Videokassetten den Markt, Netflix verschickte nur Leih-DVDs. Das Streamingzeitalter hatte Hastings trotzdem schon fest im Blick. Als Informatiker sah der Netflix-Gründer in DVDs nichts anderes als Datenpakete, die zunächst noch von der Post geliefert wurden. Und er wusste, was passieren würde, wenn die Fest- und Mobilfunknetze erst einmal hochgerüstet waren – er musste nur das Timing hinbekommen.