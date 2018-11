Neue Akkus braucht das Land

Die Ökostrombranche eilt von Rekord zu Rekord. In diesem Jahr wird Deutschland so viel Solarstrom produzieren wie noch nie zuvor. Das ist gut für die CO2-Bilanz. Die immer größere Menge an Wind- und Solarstrom stellt Netzbetreiber aber vor Probleme. Sie müssen konventionelle Kraftwerke immer wieder hoch- oder runterfahren und so auf den schwankenden Ökostrom reagieren.

Lösen ließe sich das Problem mit günstigen, leistungsstarken Batterien, die überschüssigen Ökostrom zwischenspeichern und so für eine gleichmäßigere Verteilung sorgen. Doch solche Megaspeicher sind bislang noch zu teuer.

Ähnlich ist die Situation bei Elektroautos. Experten erwarten, dass Benzin- und Dieselmotoren nach und nach von Elektroantrieben verdrängt werden. Doch nach wie vor fehlt es an leistungsfähigen und zugleich günstigen Speichern - Batterien, die Autos über Hunderte Kilometer mit Energie versorgen können.

Selbst Öl- und Gasheizungen könnten verschwinden, wenn günstige Batterien