Mittwoch statt Sonntag, so will Volker Bouffier Politikverdrossenheit bekämpfen: Dürften die Hessen künftig unter der Woche an die Urne treten, glaubt der Ministerpräsident, dann würde dies ein "Bewusstsein für die Bedeutung der Landtagswahl stärken". Und damit nichts die Bewusstseinsbildung stört, möchte Bouffier seinen Bürgern an einem solchen Wahlmittwoch arbeitsfrei geben, als "Feiertag der Demokratie".

Sein Manöver ist ein durchsichtiger Versuch, sich mit dem Versprechen von mehr Freizeit das Wohlwollen der Wähler zu erkaufen. In drei Wochen will Bouffier wiedergewählt werden. Doch auch andere Landespolitiker überbieten sich gerade mit Vorschlägen für zusätzliche Feiertage.