Das Restaurant Borchardt im Berliner Bezirk Mitte gilt nicht zu Unrecht als "Kantine der Stars". In dem marmorverkleideten Saal speisten schon George Clooney und Jack Nicholson. Angela Merkel brachte Kanadas Premierminister Justin Trudeau mit. Und Wirtschaftsbosse wie Daimler-Chef Dieter Zetsche schauten immer dann vorbei, wenn sie sicher sein wollten, dass ihr Besuch in der Hauptstadt auch publik wird.

Manchmal werden in dem Promilokal aber auch überraschende politische Bündnisse geschlossen. Wie an jenem Herbstabend vor sieben Jahren, als sich der Präsident des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, Christoph Schmidt, und der Potsdamer Umweltökonom Ottmar Edenhofer trafen, um in kleiner Runde über den Klimawandel zu diskutieren.