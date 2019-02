Shaquem Griffin war acht Jahre alt, als ihm das erste Mal jemand sagte, er gehöre nicht auf ein Footballfeld. Es war ein Spiel seiner Grundschule, in seiner Heimatstadt St. Petersburg, Florida. Kurz vor dem Kick-off nahm ihn der Gästetrainer beiseite. Er schaute auf ihn herab und meinte: Jemand wie du sollte nicht Football spielen. Football ist für Leute mit zwei Händen.

Shaquem liebte den Sport mehr als alles andere, er und sein Zwillingsbruder Shaquill gehörten zu den Besten im Team. Warum sollte er nicht spielen dürfen? "Für diesen Mann war ich nur ein kleiner Junge, dessen linker Arm am Handgelenk endete", sagt Griffin.

An jenem Tag, so erzählt es Griffin, habe er sich geschworen, dass ihm nie wieder jemand sagen werde, was er kann und was nicht.

An einem Sonntagabend im Herbst sitzt Griffin, 23, in enger Sportunterhose in einer Umkleidekabine des Wembley-Stadions in London. Er ist seit dieser Saison Verteidiger bei den Seattle Seahawks, Position Outside Linebacker. Der Klub der National