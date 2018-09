Am 24. April 2018 ist Alexandru Nicolae Talianu in Hamburg gestorben. Der Obdachlose aus Rumänien wurde 32 Jahre alt. Sein Ende erregte kein großes Aufsehen. Niemand vermisste ihn, kaum jemand wunderte sich, dass er nicht mehr bettelnd in irgendeiner Ecke kauerte, still, allein, irgendwie verloren.

Er ist elendig zugrunde gegangen, über Wochen und Monate. In aller Öffentlichkeit, jeden Tag ein bisschen mehr. So lange, bis sein ausgemergelter Körper nicht mehr mitmachte. Zehntausende sind in dieser Zeit an ihm vorbeigegangen, Männer, Frauen, Kinder. Einige steckten ihm ein paar Münzen zu, andere, wenige, beschimpften ihn. Die meisten haben ihn einfach übersehen.