Emile Ratelband, Motivationstrainer aus den Niederlanden, hätte gute Gründe, zufrieden zu sein mit sich und seinem Leben. Er ist erfolgreich in seinem Beruf, schon seit sehr langer Zeit, er hat keine finanziellen Sorgen, lebt in einem geräumigen Haus, und wenn er auftaucht in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, wird er oft erkannt, gegrüßt, was ihm besonders wichtig ist.

Aber Ratelband ist nicht rundum glücklich, etwas nagt an ihm, er kann ihm nicht entgehen, sosehr er sich bemüht. Es ist das Alter. Ratelband ist mittlerweile 69 Jahre alt, und er wird viel zu oft daran erinnert, dass er kein junger Mann mehr ist. In Gesprächen mit Auftraggebern, die ihn skeptisch mustern, ihn fragen, ob er denn noch fit genug sei, um stundenlang vor Publikum zu stehen. Auch zu tindern ist frustrierend. Er bekommt keine Antworten, wenn er den Frauen sagt, wie alt er ist.

Ratelband sieht jünger aus, als er ist, das Haar noch voll. Er sitzt an einer Hotelbar auf Bali, trinkt Fruchtpunsch und erzählt während eines