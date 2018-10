Noch ist Nordhalben nicht verloren

Als es wieder Winter wurde vor acht Jahren in Nordhalben, fühlte sich alles so an, als ob es mit dem Ort zu Ende ginge. Der letzte und einzige Supermarkt an der Staatsstraße 2207, die das Dorf wie ein krummes S von Nord nach Süd durchzieht, würde schließen, das wurde im Advent damals zur Gewissheit. Die Bittgänge zu höheren Stellen bei Edeka, die Versuche, den großen Laden zu erhalten, einen neuen Betreiber zu finden, ihn bloß nicht zuzumachen, hatten nichts gefruchtet. Bald hingen Zettel an den Türen des Flachbaus, auf denen stand: "Verehrte Kunden! Wir schließen zum 30. April 2010 ... Wir bedanken uns für das Vertrauen und Ihre Treue in den vergangenen Jahren." Dann ging das Licht aus in Nordhalben.