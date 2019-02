Assad? "Ein Lügner." Putin? "Ein Gockel." Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman? "Fragen Sie mich besser nicht." Noor Haddad sitzt im Schneidersitz auf einem plüschigen Sofa mit großen silberfarbenen Kissen in einem Fernsehstudio in Istanbul. Sie trägt Kopftuch, Schminke, lacht in die Kamera.

Die Kulisse erinnert an eine jener arabischen TV-Sendungen, in denen die Moderatorinnen Kleiderfragen diskutieren oder Ratschläge für Ehe oder Haushalt geben. Doch Noor Haddad, 33, ist keine gewöhnliche Moderatorin.

Sie ist Syriens erfolgreichste Satirikerin und moderiert seit März 2018 auf dem Sender Syria TV eine politische Late-Night-Show, die in der arabischen Welt Hunderttausende Menschen über Satellit und im Internet verfolgen. Haddad zieht über Syriens Diktator Baschar al-Assad ebenso her wie über Dschihadisten oder Ägyptens Machthaber Abdel Fattah el-Sisi.

"Hi!", begrüßt Noor Haddad ihre Zuschauer. "Wie könnt ihr Syrien nur verlassen, liebe Landsleute?", fragt sie in ironischem Tonfall.