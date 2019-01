Ich fand Kreide noch nie toll. Schon in der Schulzeit trieb mir das fiese Fiepen, wenn Kreide falsch auf die Tafel traf, eiskalte Schauer über den Rücken, der Staub unter den Fingernägeln nach dem Tafeldienst nervte. Als ich die Schule verließ, verließ ich endlich auch die Kreidezeit, die Zukunft konnte beginnen.

Dachte ich.

Doch seit ein paar Jahren ist Kreide unausweichlich in unserem Alltag zurück. Warum nur? "Chalkboard Art" nennt man das Schreiben auf Tafeln heute gestelzt, und die passenden Lebensweisheiten kommen auch gern auf Englisch: "My kitchen, my rules", "Every summer has a story" oder "Home is where my heart is", steht dann kunstvoll mit Kreide auf Tafeln oder Schiefersteine gekritzelt und mit Schnörkeln verziert im Café in Kreuzkölln, auf dem Biomarkt mit den regionalen Produkten und auf dem Gästeklo mit der neuen "Landlust" im Lesekorb.

Manchmal liest man auch: "Schweinemett 0,99 Euro". Denn längst haben auch Supermärkte die supersymphatische Kreide-Masche für sich entdeckt, präsentieren ihre kaligrafisch gepimpten Sonderangebote allerdings auf digitalen Screens – und schon wirkt das Billigschnitzel, als käme es vom glücklichen Schwein.