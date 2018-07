Ein blutiger Konflikt in Nicaragua, geheime Waffenlieferungen nach Iran und eine Regierungskrise in Washington: Das ist die ungute Lage, als Oliver North im Juli 1987 vor Abgeordnete des US-Kongress in Washington tritt. Fotografen drängen sich um ihn, das halbe Land schaut dabei zu, wie sich um North herum der große Skandal der Achtzigerjahre entfaltet, der als Iran-Contra-Affäre in die Geschichte eingehen wird. North wirkte als Stratege, Verschwörer und Chefplaner, zeitweise war er der mächtigste Mann im Beraterstab von Ronald Reagan. Er sitzt im Saal wie ein Fels.