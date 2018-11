Wera von Weinberg brachte sich am 9. April 1943 um, einem Freitag. Morgens wurde sie – noch lebend, aber bewusstlos – in ihrer Wohnung in der Londoner Sloane Street gefunden, der Tod trat rasch ein. Sie hatte zu viele Beruhigungstabletten der Sorte Bromural geschluckt.

Zeitungen berichteten über den Tod, eine Schlagzeile lautete: "Selbstmord einer Arztgattin". Bald schien der Vorfall vergessen, die Tote war eine deutsche Emigrantin gewesen, kaum jemand stellte eine Verbindung zu ihrem früheren Leben her.

In diesem früheren Leben war sie Teil der besseren Gesellschaft Europas gewesen. Schlösser, Villen, Reisen, Rennpferde, Juwelen gehörten dazu, auch die Kunstwerke, die ihre Eltern in großer Zahl gesammelt hatten.

Sie war 45, als sie starb. Knapp zwei Jahrzehnte zuvor, Ende 1924, hatte das Londoner Magazin "Tatler" sie abgebildet, sie war eine echte Erscheinung, der Haarschnitt modern, das Kleid seidig fließend, die Perlenkette nicht um den Hals, sondern lässig in der Hand. Überhaupt kam ihre