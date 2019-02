Es ist der 18. August 2018, Karin Kneissls Hochzeit in der Südsteiermark. Eigentlich ein privates Ereignis, doch ein Video von diesem Tag wird um die Welt gehen. Es zeigt Hochzeitsgäste auf einer Terrasse. Sie haben sich im Halbkreis aufgestellt, im Hintergrund hört man ein Klavier, ein Mann singt. In der Mitte tanzt Karin Kneissl in kurzärmeligem Dirndl mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin, dunkelblauer Anzug, weinrote Krawatte. Er hat seinen Arm um ihre Taille gelegt. Als das Lied vorbei ist und die Klaviertöne verklingen, bedankt sich Kneissl für den Tanz mit einem tiefen Knicks vor Putin.

Diese Geste – der vermeintliche Kniefall von Österreichs Außenministerin vor dem russischen Autokraten – hat Kneissls Amtszeit schon früh definiert. Sie kann, wenn man sie danach fragt, bis heute nicht verstehen, dass deswegen ihr Rücktritt gefordert wurde. Es ist Mitte Dezember, die Außenministerin sitzt in ihrer Suite im Grand- Hyatt-Hotel in Muskat, Oman, und sagt: "Ich halte es mit Edith Piaf.