Wer sich in diesen Tagen mit Olaf Scholz trifft, erlebt die Gelassenheit in Person. Der Bundesfinanzminister bestellt einen Tee, legt ein paar Akten vor sich auf den Tisch und beginnt zu erzählen, was er so macht in seinem Amt. Der Minister schwärmt von soliden Finanzen und seinen Projekten, er spricht über die Pläne für einen höheren Mindestlohn und die Treffen mit seinem französischen Amtskollegen. Zuweilen kichert er kurz, oder er wippt in seinem Sessel auf und ab. Aber die Anzeichen, dass er ein gewöhnlicher Mensch mit Leidenschaften und Gefühlen sein könnte, versucht Scholz auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Sein ganzer Auftritt soll suggerieren: Die Maschine läuft. Land gut, ich gut, alles gut.

Scholz ist ein eigenartiges Phänomen in der deutschen Politik, wohl kein Regierungsmitglied geht seinem Job ähnlich geschäftsmäßig nach, niemand legt eine solche Unerschütterlichkeit an den Tag wie er. Seine SPD ist auf dem besten Weg, an der politischen Börse zum Ramschpapier zu werden, viele