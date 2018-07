"Ein milder Hauch von Mandeln und Pinienkernen" - was so blumig beschrieben wird, ist nicht etwa ein erlesener Rosé aus der Provence. Es handelt sich um Öl. Genauer gesagt: um Olivenöl.

Seit Jahrtausenden gehört Olivenöl zu den Grundnahrungsmitteln aller mediterranen Länder, doch erst vor ein paar Jahren hat sich auch in Deutschland ein regelrechter Kult ums Öl entwickelt. Gourmetzeitschriften präsentieren regelmäßig die "100 besten Olivenöle", in Ratgebersendungen schnüffeln italophile Experten kritisch an grünlich leuchtenden Reagenzgläsern. Und auch ganz normale Hobbyköche referieren vor ihren Gästen über Aromakomponenten und die Segnungen der Kaltpressung.

Was ist dran an dem Hype und worauf sollten Verbraucher achten, wenn sie ein gutes Olivenöl suchen?

Was finden alle so toll am Olivenöl?

Olivenöl ist nicht nur ein Öl, sondern eine Art Lebensstil. Es steht für Genuss, Qualitätsbewusstsein, mediterrane Lebensfreude. Wer mit Olivenöl kocht, verwendet meistens auch Biofleisch und bindet