Ein Montag in London, auf die New Bond Street mit ihren exklusiven Geschäften scheint die Wintermorgensonne. In den Schaufenstern funkeln Rolex-Uhren, schimmern silbrige Sneakers, die dicke, kristallin geformte Plastiksohlen haben, aber keine Preisschilder.

Dabei geht es doch genau darum in dieser Metropole, in diesem Viertel, in dieser Straße: um Preise, um Geld, ums Verdienen.

Fast zurückhaltend in dieser Umgebung wirkt das Entree vom Auktionshaus Sotheby's. Aber hinter einer schlichten zweiflügeligen Holztür öffnet sich eine ganze Welt, eine Abfolge von großen und kleinen Räumen, darunter solche, die nur ausgewählte Gäste betreten dürfen. Hübsche Hinterzimmer, manche erreichbar über eine schmale, dunkle Treppe. Hauseigene Kellner laufen mit Tabletts auf und ab.

Oliver Barker ist der führende Auktionator von Sotheby's, er ist 47 Jahre alt und war bereits mit Anfang zwanzig in der Firma. Er betritt einen dieser gediegenen Räume im oberen Geschoss des alten Gebäudes, angesichts der niedrigen