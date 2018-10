Nun komme der einzige jüdische deutsche Comedian, den es auf der Welt gebe, rief der Ansager, und jeder könne mal kurz überlegen, warum das wohl so sei. Dann betrat Oliver Polak in New York die Bühne.

Das Publikum begriff nicht sofort. Was sollte denn das für eine Ankündigung sein? Ein jüdischer Comedian ist für Amerikaner nichts Besonderes, Groucho Marx, Woody Allen, Jerry Seinfeld oder Larry David, alles jüdische Komiker, so what?

Der Mann, den sie dann auf der Bühne sehen, wirkte allerdings doch merkwürdig genug, um das Interesse der meisten Zuschauer zu wecken. Wie ein großer, dicker Junge sah er aus, in bunten Sportschuhen, bunter Adidas-Trainingshose und einem geringelten Pullover. Auf seinen dichten schwarzen Locken trug er ein Käppi mit der Aufschrift "Yonah Schimmel Knishes", das sich auf eine New Yorker Bäckerei bezieht, die berühmt für ihre Knishes ist, ein koscheres jüdisches Gebäck.



Es ist vielleicht das härteste Publikum der Welt oder das leichteste, wie man es nimmt: Die Leute