Mehr als 4300 Kilometer windet sich Südostasiens längster Fluss dem Pazifik zu, von seinem Ursprung im tibetischen Hochland bis Kambodscha und Vietnam, wo er in einem Delta mündet. Lancang heißt er in China, Mekong, "Mutter des Wassers", in den Ländern stromabwärts. Er ist die Lebensader dieser Region, er bewässert Reisfelder und Mangohaine und versorgt Millionen von Menschen mit Trinkwasser, Nahrung und Energie.

Im Westen ruft der Mekong exotische Bilder und historische Erinnerungen wach, an ein Jahrhundert europäischer Kolonial- und amerikanischer Militärgeschichte, an die Tempel von Angkor Wat und die Alleen von Saigon, an den Dschungelkrieg der Sechzigerjahre, an Helikopter und Patrouillenboote.



In Asien entscheidet sich am Mekong die Zukunft eines ganzen Wirtschaftsraums. Fünf ungleiche Staaten verbindet er an seinem Unterlauf: das ökonomisch starke Vietnam, dessen argwöhnischen Nachbarn Kambodscha, das selbstbewusste Thailand, das politisch isolierte Myanmar und das noch rückständige