Deutschland spricht über das Sterben, und schon der Bruch dieses Tabus ist ein Erfolg. Wie hältst du es mit der Organspende? Würdest du im Falle deines Todes dein Herz, deine Leber, deine Niere hergeben, damit ein Mensch überlebt, den du nicht kennst? Und falls nicht: Was hält dich davon ab? Wovor hast du Angst, woher rührt dein Zweifel?

In den kommenden Wochen berät der Bundestag über eine Frage von großer moralischer Wucht. Soll jeder Mensch künftig automatisch als potenzieller Organspender gelten, wenn er zu Lebzeiten nicht widersprochen hat? Diese sogenannte Widerspruchslösung hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vorgeschlagen, um den Mangel an Spenderorganen zu beheben. Das Parlament will darüber im Frühjahr entscheiden, fraktionsoffen und ohne parteipolitischen Zwang. Die moralischen Grenzen aber lassen sich schon jetzt abschreiten.