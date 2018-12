Auf einmal wirkt der Oscar sehr klein, so klein wie vielleicht noch nie zuvor in seiner Geschichte. Frances McDormand stellt die goldene Statuette, die sie gerade gewonnen hat, neben sich auf den Boden und tätschelt ihr kurz über den Kopf – wie einem Kind, das für ein paar Minuten ohne die Mama auskommen muss. Für das, was McDormand vorhat, braucht sie beide Arme. Alle nominierten Frauen, die sich an diesem 4. März bei der 90. Oscarverleihung im Dolby Theatre in Los Angeles befinden, fordert sie auf, sich von den Sitzen zu erheben. Nach und nach stehen die Frauen auf, manche selbstbewusst, andere offensichtlich eher peinlich berührt. Alle werden sie von den anderen Gästen bejubelt. Standing Ovations, mal umgekehrt.

McDormand bekommt den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Leistung in dem Film "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Darin spielt sie eine Frau, die wütender ist als zehn wütende weiße Männer zusammen. Mildred Hayes, so heißt die Figur, will Gerechtigkeit für ihre