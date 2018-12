Irgendwann riefen die Verkäuferinnen der Edelboutiquen von sich aus bei ihr an. Neue Ware sei eingetroffen. Frau O. setzte sich in ihren Sportwagen und fuhr noch am selben Tag nach Münster oder Hamburg.

Die Lehrerin an einer Realschule kehrte mit vollem Kofferraum zurück: Handtaschen von Louis Vuitton und Hermès, Schmuck von Cartier und Bulgari, Kaschmirpullover in allen lieferbaren Farben und Jacken von Gucci und Prada. Nicht selten verprasste Frau O. bei einer Shoppingtour 10.000 Euro. Zu Hause in Wallenhorst nahe Osnabrück schleppte sie die Tüten in ihr Ankleidezimmer, manchmal packte sie sie tagelang nicht aus.

Geblieben sind ihr ein Paar feine Stiefeletten und ein dunkelblauer Dufflecoat, in denen Frau O. in Saal 176 des Landgerichts Osnabrück huscht, die Kapuze über dem schulterlangen blondierten Haar. Sie schämt sich. Sie, die sich als gebildete und glückliche Gattin eines Arztes inszenierte, ist nicht mehr Teil der vornehmen Gesellschaft, in der sie so gern verkehrte – seit bekannt