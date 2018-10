Der Konferenzraum der slowakischen Onlinezeitung Aktuality sieht noch immer so aus wie in den Tagen nach der Ermordung Ján Kuciaks, ihres Investigativreporters. An der Wand hängen die Fotos von Politikern, Geschäftsleuten und Halbweltgestalten, Pfeile stellen Verbindungen her, manche Gesichter sind durchgestrichen. Damals hatten sich Journalisten aller Zeitungen des Landes hier versammelt, um gemeinsam Kuciaks Recherchen auszuwerten. Die Redaktion hat die Bilder hängen lassen, als Erinnerung an ihren Kollegen.

Mehr als ein halbes Jahr später hat eine Eliteeinheit der Polizei am Donnerstagmorgen acht Tatverdächtige festgenommen, einer von ihnen soll Polizist sein. Mehr als 200 Verhöre hatten die Ermittler geführt, waren unzähligen Spuren und Hinweisen nachgegangen. Doch: Wer genau am 21. Februar Kuciak, 27, und seine Verlobte Martina Kušnirová durch Schüsse in Kopf und Bauch getötet hat, war bis Donnerstagabend weiter unklar. Genauso wie das Mordmotiv.