Paolo Conte würde jetzt gern rauchen. Mit den Fingern der linken Hand spielt er schon am Zündstein des Feuerzeugs herum, in der Faust der rechten Hand verbirgt er eine Zigarette. Rauchen darf er nur, wenn seine Frau nicht dabei ist. Die Gesundheit, die Stimme, der Gestank.

Eben hat er seinen Assistenten in das Caffè um die Ecke geschickt, Espressi holen. Und jetzt muss er sich anhören, welche kulturelle Rolle er einst spielte, angeblich, damals, auf dem Höhepunkt seiner Karriere vor rund 20 Jahren.

Damals wirkte es für eine Weile so, als hätte der singende Rechtsanwalt aus dem Piemont eine spukhafte Fernwirkung auf die politische Linke. Als wäre er ein Bote besserer Verhältnisse, berauschte sich speziell in Deutschland das rot-grüne Lager an der Option auf die Macht, an Barolo und erlesener Musik. Paolo Conte war eine Art designierter Schattenminister im Schattenkabinett der Toskana-Fraktion.

Conte hört sich das an und schaut finster. Was nicht nur daran liegt, dass ihm Nikotin fehlt. Denn