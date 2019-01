Krugman, 65, zählt zu den bekanntesten Ökonomen der Welt und lehrte unter anderem an den Universitäten von Princeton und Stanford. Seit fast 20 Jahren schreibt er eine Meinungskolumne in der "New York Times", in der er US-Präsident Donald Trump regelmäßig scharf angreift. Für seine Forschung zum Welthandel erhielt er 2008 den Wirtschaftsnobelpreis.

SPIEGEL: Herr Professor Krugman, die amerikanische Wirtschaft brummt, die Arbeitslosenquote sinkt, die chinesische Regierung zeigt sich verhandlungsbereit. Die Wirtschaftspolitik von Präsident Trump scheint ein voller Erfolg.



Paul Krugman: Na ja, die Wirtschaft wurschtelt so vor sich hin, aber wir sehen auch nichts Grandioses. Es geht eigentlich nur einfach so weiter wie vor den Wahlen 2016.

SPIEGEL: Trumps grandiose Versprechungen von bis zu acht Prozent Wachstum sind nicht eingetreten. Aber so katastrophal wie befürchtet ist seine Wirtschaftspolitik offenbar auch nicht.

Krugman: Nach dem Schock der Wahlnacht hatte ich mich dazu hinreißen lassen,