Pecha, Kucha, Gaga

Der erste Satz muss sitzen. Wie ein Lasso muss er den Leser einfangen und ihn bis zum Ende des Textes nicht mehr loslassen. Am besten also mit einem Erdbeben beginnen und dann langsam steigern. Diese Lehrsätze kennt jeder Journalist. Die Sprache ist sein Werkzeug, Verständlichkeit das oberste Gebot.

Diejenigen allerdings, die sich mit der Finanzierung von Journalismus beschäftigen, der Vermarktung und der Werbung, reden, dass es einen graust.

Am ärgsten offenbart sich das bei Kongressen, von denen die Branche nicht wenige veranstaltet. Wobei, da fängt es schon an, Kongresse nicht Kongresse heißen, sondern Summit. Klingt doch gleich viel weltläufiger, nicht wahr?

Auf diesen Summits hört man in den Networking Breaks, bei denen der Kaffee auch nicht besser schmeckt als in normalen Pausen, immer irgendeinen Head-of-irgendwas einem Soundso-Chief-Officer von Geo-Fences erzählen, die er um Touchpoints herum an irgendwelchen Point of Sales aufbaut. Oder von Big und Smart Data, mit denen dank Targeting