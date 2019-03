Es ist ein simpler Satz, der einen an diesem Samstagmorgen kurz die Luft anhalten lässt. Der CDU-Politiker Philipp Amthor bestellt sich bei einer Parteiveranstaltung in Hamburg am Kaffeestand einen Cappuccino. Frage vom Barista, ob er Zucker in seinen Kaffee wolle? Amthor schüttelt den Kopf und sagt: "Fürs Süße sind die Frauen zuständig." Er schaut in die Gesichter der umherstehenden Anzugträger: Alle etwa doppelt so alt wie er, alle grinsen jetzt, Amthor auch. Der Altherrenwitz schweißt sie zusammen, sie sind nun eins, die Alten und der Junge.

Philipp Amthor ist mit seinen 26 Jahren der jüngste Abgeordnete der CDU im Bundestag, 2017 mit Direktmandat in Mecklenburg-Vorpommern gewählt und jetzt Mitglied im Innen- und Europaausschuss. Amthor ist der neue Shootingstar seiner Partei und ständig in den Medien: Oft sitzt er in Talkshows, regelmäßig bitten ihn Zeitungen um Stellungnahmen. Praktisch jeden Tag taucht sein Name irgendwo auf, Amthor fordert, Amthor vertritt, Amthor wirbt. Ihm gefällt