Vor fast 50 Jahren betrat der Astronaut Neil Armstrong den Mond – und was bleibt der Menschheit von diesem Triumph? Ein Job für Chemiker und Kuratoren. Denn der Raumanzug von damals, zur Schau gestellt im National Air and Space Museum in Washington, beginnt sich aufzulösen. Gelbe Flecken überziehen ihn, er riecht streng.

Das Problem: Er ist aus Plastik.

"Dieser Raumanzug besteht aus 22 verschiedenen Kunststoffsorten, von denen jede unterschiedlich schnell zerfällt", sagt Yvonne Shashoua vom Dänischen Nationalmuseum in Kopenhagen, eine Chemikerin Mitte fünfzig, die in ihrer Freizeit gern Marathon läuft. Sie ist eine weltweit anerkannte Autorität in Sachen Plastikkonservierung.