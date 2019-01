An einem Dienstag im November hatte Katie Porter das Make-up weggelassen. Sie hatte einen pinkfarbenen Wollpullover über ihre Leggings gezogen und sich einfach aus ihrem Hotel gestohlen, vor dem sich Reporter aufgebaut hatten. Dann saß sie in einem Café unweit des US-Kapitols mit einer Freundin, während es draußen stürmte.

Katie Porter ist 45, dreifache Mutter, alleinerziehend und seit Donnerstag Abgeordnete im Repräsentantenhaus der USA. Wenn man die Frau aus Kalifornien fragt, warum sie nach Washington wollte, dann sagt sie: Sie wollte auch zeigen, dass man als Alleinerziehende Karriere machen kann.

Als Porter zur Zwischenwahl am 6. November antrat, legte sie auch die schwierigen Seiten ihres Lebens offen: Sie sprach darüber, dass ihr Ex-Mann gewalttätig war, dass es schwer ist, drei Kinder allein großzuziehen und gleichzeitig Professorin an einer Hochschule zu sein. Sie erzählte, wie sie bezahlbare Betreuung für ihre Kinder suchte. "Ich versuche, den Leuten zu zeigen, dass ich weiß, was