Erst kommen die Fratzen, die abgerissenen Körperteile. Sie hat sich auch schon in einem Spinnennetz hängen sehen. So fängt es an, wenn Katja Neumann Ayahuasca trinkt, das ist jedes Mal so, aber immerhin hat sie schon sehr lange nicht mehr dabei gekotzt. Die meisten Menschen müssen sich spätestens nach einer Stunde übergeben.

Ayahuasca ("Liane der Seelen") ist ein entsetzlich schmeckender, psychedelisch wirkender Tee aus dem Amazonasgebiet. Schamanen in den Urwäldern Perus nutzen ihn seit Urzeiten als Heilmittel gegen alle mögliche Leiden und für den Kontakt mit der Pflanzengeisterwelt. In Brasilien verwenden einige Kirchengemeinden das Gebräu für religiöse Rituale und haben es in ihre zum Teil christlich inspirierte Mythologie eingebettet.

Mittlerweile ist der Rauschtee auch im Westen beliebt. In der Schweiz möchten Wissenschaftler den psychotherapeutischen Nutzen erforschen. Doch die Drogenbeauftragten der EU halten die Substanz für gefährlich.

Das liegt am Wirkstoff Dimethyltryptamin (DMT),