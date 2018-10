Das Wiener Kaffeehaus Jelinek atmet den angestoßenen Charme vergangener Tage. Zeitungen liegen herum, die Mitglieder der Band Wanda zeigen sich hier ab und zu, die Autorin Stefanie Sargnagel – und die Philosophin Isolde Charim, die für ihr Buch "Ich und die Anderen. Wie die neue Pluralisierung uns alle verändert" (Zsolnay; 224 Seiten; 22 Euro) gerade in Hildesheim den Philosophischen Buchpreis verliehen bekommen hat. Charim, 59, ist in Wien aufgewachsen. Ihre Familie kommt aus Galizien, ihre Eltern waren Juden und mussten vor den Deutschen nach Palästina fliehen, die meisten Angehörigen wurden von den Deutschen ermordet. Mitte der Fünfziger gingen ihre Eltern nach Wien, wo Charims Vater für viele Jahre Korrespondent der Zeitung "Haaretz" war. Charim war eine Mitorganisatorin der großen Proteste gegen die schwarz-blaue Koalition im Jahr 2000. Sie lehrt an der Wiener Universität und ist Kolumnistin verschiedener Zeitungen.

SPIEGEL: Frau Charim, die Bundesrepublik Deutschland ist seit Langem