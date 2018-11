Polizei plant Punktesystem für straffällige Asylbewerber

Farhad A. kam Ende 2015 über die Balkanroute nach Deutschland und landete in Sachsen. Sein erster Asylantrag wurde abgelehnt, aber das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) nahm einen zweiten Antrag an. Auch der wurde 2017 abgelehnt. Seine Eltern, irakische Kurden, waren mit A. in die Türkei ausgewandert, als er noch ein Kind war.

A. wurde straffällig. Im April 2017 verurteilte ein Gericht ihn wegen Hausfriedensbruch. Im August spuckte er betrunken in einem Zug der Erzgebirgsbahn einem Fahrgast ins Gesicht und verprügelte ihn. Die Ärzte dokumentierten bei dem Mann eine Platzwunde an der Nase, Schürfwunden und ein Hämatom. Kurz darauf stand A. schon wieder vor Gericht, diesmal hatte er gestohlen. Und nur zwei Monate danach, im November 2017, sprach ein Richter ihn erneut schuldig. Die Polizei hatte ihn am Chemnitzer Hauptbahnhof mit 14 Beutelchen Marihuana erwischt, die er weiterverkaufen wollte. Die Behörden notierten für ihn 14 verschiedene Aliasnamen mit je anderer Schreibweise