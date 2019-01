Georg V. wollte wissen, wie sich der prächtige Neubau anfühlen würde, und ließ ein Modell aus Kork anfertigen. So konnte der in jungen Jahren erblindete König von Hannover die vielen Türme und Zinnen ertasten, die sein neues Schloss schmücken sollten. Zwischen 1858 und 1867 ließ der Monarch den Bau errichten, im Stil neugotischer Burgen, aber mit damals modernster Technik: Sogar eine Fußbodenheizung und fließend heißes Wasser gab es.

Aus Liebe, so geht die Geschichte, schenkte Georg seiner Gemahlin Marie das nach ihr benannte Schloss zum 39. Geburtstag. "Oh! Du weißt nicht, wie lieblich es hier ist", schwärmte die Königin in einem Brief, "der schönste Fleck auf der Welt." Und weil Marie so gern Süßes aß, hielt das Gesinde 365 Backformen vor – für jeden Tag eine andere.

Die kupfernen Kuchenbleche und das Modell für den blinden Regenten sind heute noch in einem guten Zustand. Vom Rest des Schlosses kann man das nicht sagen.

Es ist eisig kalt und feucht in dem Gemäuer, die Fußbodenheizung funktioniert