Sebastian Joy tänzelt über die Bühne, das Publikum fest im Blick. Der direkte Augenkontakt ist wichtig, wenn man überzeugen will. Joy hat eine Mission an diesem 5. Mai, beim "Plant Based Symposium" in Berlin: einen globalen Siegeszug der Vegetarier.

"Wer von euch will die Welt ein bisschen besser machen?", fragt Joy in die Menge. Die Arme schnellen nach oben. Joy lächelt zufrieden. "Gut", sagt er, "dann wollen wir jetzt darüber reden, wie das gelingt."

Sebastian Joy hieß früher Sebastian Zösch. Und auch der Verein, den er führt, hat einen neuen, englischen Namen bekommen: Der Vegetarierbund Deutschland, vor mehr als hundert Jahren gegründet, heißt jetzt Proveg International und will weltweit Menschen zu einem "pflanzlichen Lebensstil" bringen.

Das hehre Ziel ist offenbar mit einem einträglichen Geschäftsmodell verbunden: Hersteller können ihre Lebensmittel gegen eine Gebühr mit einem Kennzeichen von Proveg schmücken – das sogenannte V-Label soll Konsumenten Orientierung bieten und bestimmte