Die Verfasser der Mail versuchen gar nicht erst, den Ernst der Lage zu leugnen. Von "rückläufiger Resonanz" ist die Rede und von "aufsehenerregenden Aktionen", die nun die Wende bringen sollen: die "nächtliche Verhüllung von Denkmälern" zum Beispiel oder "unangekündigte musikalische Auftritte".

Fünf Monate vor der Europawahl steckt die proeuropäische Bürgerinititative "Pulse of Europe" in der Krise, wie das Alarmschreiben an führende Mitglieder belegt. Aktuell bringt die Bewegung, für die im Mai 2017 noch 70 000 Menschen demonstrierten, nur wenige Unentwegte auf die Straße; zugleich ist unter den Aktivisten ein Richtungsstreit entbrannt.

Während der Gründer der Initiative, der Frankfurter Rechtsanwalt Daniel Röder, an einem möglichst überparteilichen Bündnis festhalten will, sind andere längst weiter: Der griechische Ex-Finanzminister Yanis Varoufakis will mit einer eigenen Liste bei der Europawahl antreten, und auch die frisch gegründete liberale Partei "Volt" buhlt um frühere Sympathisanten