Am späten Samstagabend landete der Pussy-Riot-Aktivist Pjotr Wersilow in Berlin. Er wird dort wegen Vergiftungssymptomen behandelt, deretwegen er schon in Moskau mehrere Tage im Krankenhaus verbracht hatte. Seine Noch-Ehefrau Nadeschda „Nadja“ Tolokonnikowa und seine aktuelle Lebensgefährtin Weronika Nikulschina, beide ebenfalls Aktivistinnen des Kollektivs, reisten in die deutsche Hauptstadt, wo Wersilow in einem abgeschirmten Bereich der Charité behandelt wird. Tolokonnikowa ist die wohl bekannteste Pussy-Riot-Protagonistin, sie war bereits beim so genannten Punk-Gebet in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale 2012 dabei, verbrachte dafür 22 Monate in Haft und hat mit Wersilow eine 10-jährige Tochter. Nikulschina machte in diesem Sommer Schlagzeilen, als sie mit Wersilow und zwei weiteren Gruppenmitgliedern unter den Augen von Wladimir Putin während des WM-Finalspiels in russischen Polizeiuniformen den Rasen stürmten. Der Spiegel konnte die beiden Aktivistinnen am Montag im Berliner Hauptstadtbüro