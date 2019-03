Zwei Wochen bevor R. Kelly in Handschellen abgeführt wird, verhandelt das Bezirksgericht in Chicago über die Frage, ob er sein Aufnahmestudio behalten darf. An einem Donnerstagvormittag Anfang Februar ruft die Richterin Patrice Ball-Reed in Raum 1105 das Verfahren "219 North Justine Street" auf. Zuschauer und Reporter sitzen auf den Bänken, es bleibt kein Platz frei. Der Fall mit dem Aktenzeichen "19 M1 400065" vermittelt einen Eindruck vom Niedergang des Robert Sylvester Kelly, bekannt als R. Kelly, Sänger, Songwriter, Produzent, der eine Legende wie Marvin Gaye oder Whitney Houston hätte werden können, aber gerade dabei ist, alles zu verlieren.

219 North Justine Street ist die Adresse einer alten Lagerhalle in Chicago, die Kelly seit dem 17. September 2015 für 20.795,83 Dollar pro Monat mietet. Das Ziegelsteingebäude steht in einem Industriegebiet am Union Park. Kelly hat sich im Erdgeschoss ein Aufnahmestudio einrichten lassen, im ersten Stock ein Schlafzimmer mit Plüschteppich und Himmelbett.