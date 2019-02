SPIEGEL: Die Metropolitan Community Church ist eine christliche Kirche und sagt, dass Gott kein Problem mit Schwulen hat. Ein Blick in die Bibel lässt da Zweifel zu.

Baumann: Es ist einfach, die Bibel so auszulegen, dass sie dem eigenen Weltbild entspricht. Auf diese Weise diente sie auch schon als Begründung für Sklaverei und die Unterdrückung der Frau. Wir teilen jedoch nicht die Auffassung, dass Gott Menschen hasst. So verstehen wir weder die Bibel noch den christlichen Glauben.

SPIEGEL: Im dritten Buch Mose gibt es eine Textstelle, wonach Männer getötet werden sollen, die Sex mit Männern haben. Das klingt schon nach Hass.

Baumann: Die Bibel ist kein Verfassungstext, der immer und überall gültig ist. Da spielt der kulturelle Kontext eine Rolle, und der wandelt sich andauernd. Mein Lieblingsbeispiel ist der Satz: Die Frau schweige in der Gemeinde. Da sieht man, was für eine Distanz zum Teil heute zu dem besteht, was in der Bibel steht.

SPIEGEL: Fundamentalistische Christen argumentieren